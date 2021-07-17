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ملك النرويج يُعزي ألمانيا وبلجيكا في ضحايا كارثة الفيضانات المروعة

04:41 م السبت 17 يوليه 2021
ملك النرويج يُعزي ألمانيا وبلجيكا في ضحايا كارثة الفيضانات المروعة

ملك النرويج هارالد

لندن- (د ب أ):

أعرب ملك النرويج، هارالد عن تعازيه في ضحايا الفيضانات التي ضربت غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبرج، في الأيام القليلة الماضية.

وفي رسالة وجهها لرئيس ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، قال ملك النرويج (84 عاما) أنه "حزن عندما علم بإنباء الفيضانات العارمة" في غرب ألمانيا، التي تسببت في دمار واسع النطاق وفقدان الكثير جدا من الأرواح".

وكتب "نيابة عني وعن شعب النرويج، أبعث إليكم بأصدق التعازي وأطلب منكم نقل تعازي لهؤلاء الثكالى أو من تضررا بصورة أخرى من هذه الكارثة الطبيعية المروعة".

وتم إرسال رسالة مماثلة أيضا لملك بلجيكا، فيليب.

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