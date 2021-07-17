منع "إيفرجيفن" من دخول ميناء هامبورج الألماني

وكالات:

أكدت السفينة البنمية "إيفرجيفن"، أنها لن تدخل كالمعتاد ميناء هامبور[ في ألمانيا، بسبب مخاوف متعلق بسلامة الملاحة.

وقالت شركة "إيفرجرين" التايوانية المشغلة للسفينة في بيان: "تحتاج السفينة إلى اتباع الإرشادات الموضحة في شهادة صلاحيتها للإبحار، للإبحار بسرعات منخفضة والاتصال فقط بمدينة روتردام وفيليكسستو"، وذلك بهدف "الامتثال لمتطلبات السلامة"، حيث سيتم تفريغ الحمولة المزمع تفريغها في هامبورغ في روتردام ونقلها إلى ميناء الوجهة.

وتقوم "إيفرجرين" بالتنسيق مع مشغلي المحطات فيما يتعلق بترتيبات الرصيف، وستظل على اتصال وثيق معهم لضمان إمكانية تفريغ الحاويات في أقرب وقت ممكن عند وصول السفينة، بحسب البيان.

كانت السفينة غادرت قبل أيام المياه الإقليمية المصرية للمرة الأولى منذ احتجازها، وذلك بعد موافقة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي عنها.

وخضعت سفينة الحاويات البنمية لفحص شامل بعد مغادرتها البحيرات المرة عقب تسوية الأزمة مع هيئة قناة السويس، وجرى التأكد من سلامتها حتى تتمكن من استئناف رحلتها إلى ميناء روتردام بهولندا.