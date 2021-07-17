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هولندا:إعطاء 18.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

09:36 ص السبت 17 يوليه 2021
هولندا:إعطاء 18.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاحات كورونا

أمستردام- (د ب أ):
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت ، أنه تم إعطاء 6ر18 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 220 ألفا و87 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 27 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 81ر1 مليون، والوفيات إلى 18 ألفا و60 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و20 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

لقاحات كورونا هولندا جامعة جونز هوبكنز

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