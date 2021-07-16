Masrawy logo white

كورونا حول العالم.. ارتفاع الإصابات إلى 189 مليونا و24 ألفا و605 حالات

03:22 م الجمعة 16 يوليه 2021
كورونا حول العالم.. ارتفاع الإصابات إلى 189 مليونا و24 ألفا و605 حالات

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونا و24 ألفا و605 حالات.

وذكرت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و68 ألفا و772 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و977 ألفا و713 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و406 حالات .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و26 ألفا و829 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 412 ألفًا و531 حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية

الخبر التالى:

"أمهلونا يومين للرحيل".. تيجراي تترقب هجومًا إثيوبيًا جديدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات للجرام في أسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا