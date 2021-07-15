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إجراءات قانونية أوروبية ضد المجر وبولندا بسبب "التمييز ضد المثليين"

01:58 م الخميس 15 يوليه 2021
إجراءات قانونية أوروبية ضد المجر وبولندا بسبب "التمييز ضد المثليين"

إجراءات قانونية أوروبية ضد المجر وبولندا

بروكسل- (د ب أ):

بدأت المفوضية الأوروبية، الخميس، في اتخاذ إجراءات قانونية منفصلة ضد كل من المجر وبولندا، حيث اتهمتهما بانتهاك حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانيس باركي، للصحفيين إن الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي بدأت اثنين من إجراءات الانتهاك، أحدهما ضد بودابست والاخر ضد وارسو، من خلال إرسال خطاب إشعار رسمي لكل منهما.

وهناك مهلة مدتها شهرين أمام الدولتين للرد.

وبالنسبة للمجر، تتعلق القضايا بمشروع قانون تم تقديمه في الشهر الماضي، يحد من وصول الشباب إلى تجسيد الأعراف الجنسية بخلاف الغيرية الجنسية أو الهويات الجنسية غير تلك المحددة عند الولادة، بحسب ما ذكرته المفوضية في بيان صحفي.

وأضاف البيان أن القضايا تتعلق أيضا بـ "إخلاء مسؤولية" تم فرض وضعه على كتب الأطفال التي تتضمن محتوى يتعلق بمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

أما بالنسبة لبولندا، فتزعم المفوضية أن وارسو أخفقت في التعامل بصورة صحيحة مع التصريحات الصادرة عن عدد من المناطق والبلديات التي ترقى إلى ما يطلق عليه عادة اسم "المناطق الخالية من فكر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا".

ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تبدأ في إجراءات الانتهاك ضد الدولتين العضوتين في الكتلة الاوروبية، إذا اعتقدت أنهما انتهكا قوانين الكتلة. ومن الممكن أن تؤدي هذه العملية إلى الإحالة إلى المحكمة العليا للكتلة، وفي النهاية إلى فرض غرامات كبيرة.

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