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وزير الدفاع الروسي: جربنا أكثر من 320 نوعًا من الأسلحة في سوريا

11:46 م الأربعاء 14 يوليه 2021
وزير الدفاع الروسي: جربنا أكثر من 320 نوعًا من الأسلحة في سوريا

سيرجي شويجو

روسيا - (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة.

وأضاف شويجو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، "قمنا باختبار أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة في سوريا"، مضيفا أن أنظمة الأسلحة للمروحيات شهدت تطويرا كبيرا بنتيجة العملية في سوريا.

وأكد أنه من أجل ضمان سلامة المروحيات يجب تزويدها بالأسلحة التي يزيد مداها عن مدى أنظمة الدفاع الجوي أو المجمعات الصاروخية المحمولة.

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سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي سوريا روسيا

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