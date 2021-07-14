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البرلمان السوري يدعو لإدانة تركيا لقطعها المياه عن مليون سوري

10:54 م الأربعاء 14 يوليه 2021
البرلمان السوري يدعو لإدانة تركيا لقطعها المياه عن مليون سوري

البرلمان السوري


وكالات

وجه رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية، بشأن الاعتداءات التركية المستمرة في الحسكة، وقطع المياه عن سكانها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن رئيس مجلس الشعب في رسائله، المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية للضغط على النظام التركي لوقف جرائمه وإنهاء اعتدائه السافر على حقوق وحياة المواطنين السوريين وإعادة إيصال المياه بشكل فوري.

ودعاهم إلى شجب وإدانة جريمة الحرب التي يرتكبها النظام التركي بقطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في الحسكة.

البرلمان السوري سوريا تركيا الحسكة قطع المياه

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