جنوب إفريقيا: وزير الشرطة يتعهد بتكثيف الجهود لوقف العنف

جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

تعهد وزير الشرطة في جنوب إفريقيا بيكي سيلي بالعمل للحول دون تدهور الأوضاع في بلاده بشكل أسوأ، وذلك في ظل أعمال العنف والنهب التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وصرح وزير الشرطة قائلا إن الوضع على الأرض تحت المتابعة المكثفة، مضيفا "لا يمكننا السماح لأحد بالاستهزاء بدولتنا الديمقراطية" وأنه سيتم مضاعفة الجهود لوقف العنف وزيادة انتشار القوات على الأرض، وذلك في تصريحات نقلها تلفزيون "يورو نيوز" الأوروبي الناطق بالإنجليزية اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات نشرت 2500 جندي بالجيش لمعاونة قوات الشرطة في التصدي لأعمال العنف والنهب واسعة النطاق والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 72 شخصا وإصابة أكثر من 2500 آخرين إلى جانب نهب وتدمير مئات المحال.

يشار إلى أن التظاهرات العنيفة وأعمال النهب بدأت في جنوب إفريقيا منذ أيام بعد سجن الرئيس السابق جاكوب زوما على خلفية قضايا فساد إبان فترة حكمه.