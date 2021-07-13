"الصحة العالمية" تنتقد الرسائل المتضاربة من رئيس الوزراء البريطاني حول كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بخصوص (كوفيد-19) ديفيد نابارو إنه "من السابق لأوانه الحديث عن الاسترخاء" بعد المرض.

وأضاف نابارو لبرنامج "توداي" على "راديو 4" نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن الوباء يتقدم بقوة في جميع أنحاء العالم، وأننا لم نمر بأسوأ ما في الأمر بعد على الرغم من طرح اللقاح.

وتابع: "نعم، استرخِ، لكن لا تحمل هذه الرسائل المختلطة حول ما يجري. لم يختف هذا الفيروس الخطير، بل إن المتغيرات تعود وتهدد أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل - علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد".

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الجمعية الطبية البريطانية من "عواقب وخيمة محتملة" بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن معظم قيود كوفيد الإلزامية ستنتهي يوم الاثنين المقبل.

في ظل ذلك، لا يُتوقع ذروة الموجة قبل منتصف أغسطس، حيث يمكن أن يكون هناك 1000 إلى 2000 حالة دخول إلى المستشفى يوميًا، مع توقع أن تصل الوفيات إلى ما بين 100 و 200 حالة يوميًا.

وقال رئيس الجمعية الطبية البريطانية الدكتور تشاند ناجبول: "إنه أمر غير مسؤول - ومحفوف بالمخاطر - أن الحكومة قررت المضي قدمًا في خططها لرفع القيود المتبقية الخاصة بكوفيد-19 في 19 يوليو".