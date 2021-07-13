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الصدر يدعو الحكومة العراقية لمعاقبة المقصرين في قضية حرق المستشفيات

09:23 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
الصدر يدعو الحكومة العراقية لمعاقبة المقصرين في قضية حرق المستشفيات

الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر

بغداد - (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء الحكومة العراقية إلى السعي الفوري والجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بقضية حرق المستشفيات سواء في الناصرية أو غيرها.

وشدد الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أيا كان إنتماء المقصرين فإن على الحكومة معاقبتهم وإلا فإن الحكومة بصغيرها وكبيرها هي المسؤولة عن ما يحدث".

وطالب الحكومة العراقية بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق بالسرعة القصوى.

وكان أكثر 92 عراقيا قد لقو حتفهم الليلة الماضية جراء حريق التهم مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي بمدينة الناصرية جراء انفجار اسطوانة لغاز الأوكسجين.

مقتدى الصدر حرق المستشفيات موقع التواصل الاجتماعي الحكومة العراقية

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