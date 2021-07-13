كندا تعلن استمرار إرسال المساعدات لأفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية

كندا - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، استمرار إرسال المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى أفغانستان بعد أن تكمل الولايات المتحدة انسحاب قواتها من البلاد الشهر المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إن العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان ستنتهي في 31 أغسطس، أي بعد حوالي 20 عاما من إطاحة الولايات المتحدة وحلفائها بحكومة طالبان في كابول.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا جولد -في تصريح صحفي- إن كندا تراقب وتقيم الوضع باستمرار من خلال الحوار مع شركائها بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وأضافت "في هذا الوقت، يواصل شركاؤنا العمل وتقديم الخدمات للشعب الأفغاني".

وأضافت أن أوتاوا تقدم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني، حيث يعتمد 50 في المائة من الأفغان على هذه المساعدة لتوفير الضروريات الأساسية.

وشارك نحو 40 ألف جندي كندي بين عامي 2001 و2014 في المهمة الدولية في أفغانستان، وأعلن رئيس الحكومة الكندية السابق ستيفن هاربر في مارس 2014 انتهاء المهمة الكندية مع عودة آخر دفعة من الجنود إلى البلاد. وأظهرت بيانات الحكومة أن المساعدة المالية التي أنفقتها كندا في أفغانستان بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار.

وتعهدت كندا في نوفمبر الماضي، بتقديم مساعدة تنموية إضافية بقيمة 270 مليون دولار لأفغانستان، حتى عام 2024.