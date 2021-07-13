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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتسريع فتح القنصلية الأمريكية في القدس

07:06 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتسريع فتح القنصلية الأمريكية في القدس

محمد اشتية

رام الله - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع في فتح القنصلية الأمريكية في القدس المختصة بالتعامل مع الفلسطينيين وتم إغلاقها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وحث اشتية في بيان عقب استقباله في رام الله المبعوث الأمريكي هادي عمرو، على تسريع استعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية الثنائية، وإعادة النظر في القوانين التي اتخذها الكونجرس الأمريكي بخصوص القضية الفلسطينية.

وبحسب البيان بحث الاجتماع إعادة إعمار قطاع غزة عقب جولة التصعيد الأخيرة مع إسرائيل في مايو الماضي، وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي.

وقال اشتية "إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، و"بانتظار موافقة إسرائيلية لتمكيننا من إجرائها بالقدس لإعلان موعد جديد لإجرائها".

وذكر أن "المجتمع الفلسطيني يتميز بأنه مجتمع متعدد وديمقراطي، وسنحافظ على هذه المميزات ونعمل على علاج الأخطاء وأخذ الأمور إلى منحى أفضل"، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية عقب مقتل الناشط السياسي نزار بنات في الضفة الغربية الشهر الماضي عقب اعتقاله من الأمن الفلسطيني.

وأطلع اشتية المبعوث الأمريكي على "التحديات" المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب "الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى، وكذلك التراجع الحاد في المساعدات الخارجية خلال العام الحالي".

وفيما يخص إعادة إعمار قطاع غزة، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار والذي أنجز تقريرا حول تقدير الأضرار، وهو جاهز لبدء العمل على الإعمار بالتعاون مع الشركاء.

ونقل البيان عن عمرو تأكيده على حرص الإدارة الأمريكية على تحقيق حياة أفضل للشعب الفلسطيني وتعزيز العمل المشترك مع السلطة الفلسطينية.

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني القنصلية الأمريكية القدس دونالد ترامب

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