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الأرصاد السعودية: موسم حج هذا العام يشهد طقسًا شديد الحرارة

06:36 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
الأرصاد السعودية: موسم حج هذا العام يشهد طقسًا شديد الحرارة

السعودية

السعودية- (أ ش أ):

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن بن سالم غلام أن طقس المشاعر في موسم حج هذا العام يشهد طقسًا شديد الحرارة، وقد تصل إلى 45 درجة، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، وهطول الأمطار، خاصة ما بعد الظهيرة بسبب تكوّن السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال تفقد الدكتور غلام لأعمال المركز بالمشاعر المقدسة، وإطلاق غرفة العلميات لأعمال الحج، وأكد جاهزية المركز في متابعة أحوال الطقس، والظواهر الجوية، والتنسيق، والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز.

وتابع غلام الخطط والبرامج المتّبعة؛ لمراقبة، ورصد الظواهر الجوية، والتنبؤات الجوية اليومية التي بلغت نسبة تغطيتها لأجواء المشاعر 100%، كما تابع طرق بث معلومات الطقس والنشرات اليومية، وخطط الطوارئ في حالة وجود ظواهر جوية حادة.

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السعودية موسم حج الطقس درجات الحرارة

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