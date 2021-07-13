32 قتيلًا حصيلة أعمال العنف في جنوب أفريقيا

عنصر في الشرطة الجنوب إفريقية يوجه بندقيته إلى حا

جوهانسبرج- (أ ف ب):

ارتفعت حصيلة أعمال العنف والنهب التي تسجل في جنوب أفريقيا منذ أيام عدة الى 32 قتيلا مع إعلان رئيس وزراء مقاطعة كوزاولو ناتال (شرق) صباح الثلاثاء عن مقتل 22 شخصا إضافيا.

وأعلن سيهلي زيكالالا خلال مؤتمر صحافي أن الحصيلة في المقاطعة التي بدأت فيها أعمال العنف الجمعة بلغت 26 قتيلا.

يضاف إليهم ستة قتلى في منطقة جوهانسبورغ أكد سقوطهم مساء الاثنين رئيس البلاد سيريل رامبوزا.

وقال زيكالالا خصوصا إن الكثير من الضحايا سقطوا خلال "تدافع في إطار أعمال شغب" لكن بدون تحديد المكان الذي حصلت فيه.

حصلت أولى الحوادث مع إغلاق طرقات وإحراق شاحنات الجمعة غداة سجن الرئيس جايكوب زوما الذي حكم عليه بالسجن مع النفاذ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.

وامتدت الاضطرابات ليل الاثنين الثلاثاء إلى جوهانسبرج، وخصوصا أفقر الأحياء فيها، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان وخصوصا في سويتو بغرب جوهانسبرج.