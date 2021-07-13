Masrawy logo white

32 قتيلًا حصيلة أعمال العنف في جنوب أفريقيا

01:05 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
32 قتيلًا حصيلة أعمال العنف في جنوب أفريقيا

عنصر في الشرطة الجنوب إفريقية يوجه بندقيته إلى حا

جوهانسبرج- (أ ف ب):

ارتفعت حصيلة أعمال العنف والنهب التي تسجل في جنوب أفريقيا منذ أيام عدة الى 32 قتيلا مع إعلان رئيس وزراء مقاطعة كوزاولو ناتال (شرق) صباح الثلاثاء عن مقتل 22 شخصا إضافيا.

وأعلن سيهلي زيكالالا خلال مؤتمر صحافي أن الحصيلة في المقاطعة التي بدأت فيها أعمال العنف الجمعة بلغت 26 قتيلا.

يضاف إليهم ستة قتلى في منطقة جوهانسبورغ أكد سقوطهم مساء الاثنين رئيس البلاد سيريل رامبوزا.

وقال زيكالالا خصوصا إن الكثير من الضحايا سقطوا خلال "تدافع في إطار أعمال شغب" لكن بدون تحديد المكان الذي حصلت فيه.

حصلت أولى الحوادث مع إغلاق طرقات وإحراق شاحنات الجمعة غداة سجن الرئيس جايكوب زوما الذي حكم عليه بالسجن مع النفاذ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.

وامتدت الاضطرابات ليل الاثنين الثلاثاء إلى جوهانسبرج، وخصوصا أفقر الأحياء فيها، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان وخصوصا في سويتو بغرب جوهانسبرج.

هذا المحتوى من

جوهانسبرج جنوب أفريقيا سيهلي زيكالالا أفريقيا

الخبر التالى:

القوات المتمردة في تيجراي تشن هجوما جديدا وتسيطر على مدينة في إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إيقاف وتحقيق.. النقل تصدر بيانا بشأن اعتداء كمساري على راكب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا