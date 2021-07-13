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الصحة العالمية: الفجوة في امدادات اللقاحات غير منصف

10:14 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
الصحة العالمية: الفجوة في امدادات اللقاحات غير منصف

منظمة الصحة العالمية

جنيف - أ ش أ

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن الفجوة العالمية في إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا غير منصفة بشكل كبير.

ونقلت صحيفة ستات نيوز الأمريكية عن جيبريسوس قوله خلال مؤتمره الصحفي الدوري في جنيف إن بعض الدول والمناطق تطلب بالفعل ملايين الجرعات المعززة قبل أن تحصل الدول الأخرى على الإمدادات اللازمة لتطعيم العاملين الصحيين والأكثر ضعفًا.

وحث الدول الغنية على ألا تطلب جرعات معززة لسكانها في حين أن الدول الأخرى لم تتلق بعد الجرعة الأولى من لقاحات كورونا.

وندد بـ"جشع" الدول التي تفكر بتطعيم سكانها بجرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 رغم أن العلم لم يثبت بعد ضرورة هذه الجرعة المعززة، في الوقت الذي لا يزال فيه سكان دول عديدة أخرى ينتظرون تلقي جرعتهم الأولى.

وكان تحالف فايزر/بايونتيك، قد أوصى الجمعة الماضية بتلقي جرعة ثالثة من لقاحه لجعله أكثر فاعلية، في الوقت الذي تتسبب فيه متحور دلتا الشديد العدوى بتفشي الوباء في آسيا وإفريقيا وتزايد أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتّحدة.

وقالت المديرة العلمية لمنظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان أمس الإثنين إنه "لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن المرء يحتاج إلى حقنة معززة"، بخلاف الجرعتين الأوليين الموصى بهما.

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منظمة الصحة العالمية جنيف فيروس كورونا اللقاحات

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