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شكري يبحث مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون السياسية ملف سد النهضة

10:08 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
شكري يبحث مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون السياسية ملف سد النهضة

سامح شكري

القاهرة/ بروكسل - أ ش أ

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ صباح اليوم الثلاثاء ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل‬⁩ الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الجانبين تشاورا حول التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً، والفرص المتاحة للتعاون بين ⁧‫مصر‬⁩ و⁧‫الاتحاد‬⁩ الأوروبي. ⁧‫

وأضاف المتحدث" سد النهضة‬⁩ وليبيا وعملية السلام ضمن الموضوعات محل النقاش".

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سامح شكري سد النهضة الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تويتر

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