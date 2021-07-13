شكري يبحث مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون السياسية ملف سد النهضة
القاهرة/ بروكسل - أ ش أ
عقد وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن الجانبين تشاورا حول التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً، والفرص المتاحة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث" سد النهضة وليبيا وعملية السلام ضمن الموضوعات محل النقاش".
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