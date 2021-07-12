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الجزائر ترسل مساعدات طبية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة كورونا

08:16 م الإثنين 12 يوليه 2021
الجزائر ترسل مساعدات طبية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة كورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إرسال بلاده مساعدات طبية إلى تونس، غدًا الثلاثاء، لمساعدتها على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": "إن الرئيس عبد المجيد تبون، أجرى مكالمة هاتفيه مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، تمحورت حول الوضع الوبائي، ومستجدات الوضعية الصحية في تونس".

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون، أعرب عن تضامن الجزائر، شعبا، وحكومة ورئيسا، مع الشعب التونسي الشقيق في مواجهته جائحة كوفيد-19.

كما أكد تبون إرسال الجزائر، غدا، الثلاثاء مساعدة، تتمثل في 250 ألف جرعة من اللقاح، إلى جانب معدات طبية ضرورية، لمواجهة هذا الوباء.

وأبرز تبون، استعداد الجزائر الدائم للوقوف إلى جانب الشقيقة تونس، كلما اقتضت الضرورة.

عبد المجيد تبون الجزائر فيسبوك فيروس كورونا

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