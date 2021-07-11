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الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة الغربية والقدس

08:25 م الأحد 11 يوليه 2021
الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة الغربية والقدس

محمود عباس

رام الله - (أ ش أ):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

وشدد عباس على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخ للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

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محمود عباس الرئيس الفلسطيني الضفة الغربية غزة القدس

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