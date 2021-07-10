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محقق بالأمم المتحدة: المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية "جريمة حرب"

09:07 م السبت 10 يوليه 2021
محقق بالأمم المتحدة: المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية "جريمة حرب"

الفلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالق

القدس - (بي بي سي)

قال محقق تابع للأمم المتحدة إن المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية تشكل جريمة حرب. وقال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن المستوطنات تنتهك الحظر المطلق على قيام قوة محتلة بنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة. وقال إن هذا يفي بتعريف جريمة الحرب بموجب نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية.

وترفض إسرائيل دائما أن مستوطناتها تنتهك القانون الدولي - مستشهدة بالصلات التاريخية والإنجيلية بالأرض، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية.

وفي بيان بالفيديو إلى مجلس حقوق الإنسان، قال لينك، إن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية إحدى أكثر القضايا التي لا جدال فيها في القانون الدولي وأنه حان الوقت لمحاسبة إسرائيل.

وقال: "ليس من المنطقي الاعتقاد بأن الاحتلال البالغ من العمر 54 عاما سينتهي وسيحقق الفلسطينيون حقهم في تقرير المصير. طالما أن المجتمع الدولي مازال يكتفي بالانتقاد دون مساءلة"

هذا المحتوى من

القدس الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة فلسطين

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