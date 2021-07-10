Masrawy logo white

فرنسا تسجل 4 آلاف و696 إصابة و19 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

08:53 م السبت 10 يوليه 2021
فرنسا تسجل 4 آلاف و696 إصابة و19 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فرنسا

باريس - (أ ش أ):

سجلت هيئة الصحة العامة الفرنسية، 4 آلاف و696 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، اليوم /السبت/ ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 111 ألفا و350 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 5 ملايين و808 آلاف و383 إصابة.

هذا المحتوى من

فرنسا باريس فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

وزير الداخلية الجزائري: حرائق الغابات متعمدة وأضرت بمئات الهكتارات

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بالصور.. وزير التموين وجمال مبارك في مقدمة حضور عزاء جيهان السادات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا