فرنسا تسجل 4 آلاف و696 إصابة و19 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
باريس - (أ ش أ):
سجلت هيئة الصحة العامة الفرنسية، 4 آلاف و696 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، اليوم /السبت/ ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 111 ألفا و350 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 5 ملايين و808 آلاف و383 إصابة.
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