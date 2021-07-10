الشرطة الإيرانية: حادث صوت الانفجار في متنزه ملت قيد التحقيق

طهران- (د ب ا):

أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في العاصمة الايرانية طهران بأن حادث صوت الانفجار الذي سُمِع فجر اليوم السبت في متنزه "ملت" هو الآن قيد التحقيق وسوف يتم إعلان نتائجه لاحقا.

وقال العميد حميد هداوند في تصريح لوكالة أنباء "فارس" حول تفاصيل حادث صوت الانفجار: لقد كان الحادث مجرد صوت انفجار ولم يكن هنالك أي تخريب أو حريق في مبنى أو أضرار مالية أو بشرية جراء الحادث.

واضاف: ان افلام الفيديو المنشورة في الاجواء الافتراضية بوقوع حريق أو انفجار في بعض المباني غير واقعية ولا صلة لها بالحادث لان ما اسفر عن حادث الانفجار في متنزه "ملت" هو سقوط اوراق واغصان بعض الاشجار فحسب.

واشار الى افتعال الضجيج من قبل وسائل الاعلام الاجنبية لاضفاء الطابع الأمني على الحادث وقال: إن مهمة وسائل الإعلام المعادية للثورة هي اثارة الاجواء.

وصرح هداوند بان الحادث هو الآن قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن النتيجة لاحقا.

كان التليفزيون الإيراني قد أفاد بوقوع انفجار في الدقائق الأولى من صباح اليوم السبت، في شمال وشمال غربي العاصمة طهران.

وقال إن الانفجار وقع بالقرب من المبنى المركزى للإذاعة والتلفزيون والمبنى المركزى لمنظمة التجديد والتنمية الصناعية في إيران.

وأشار التليفزيون الإيراني إلى أن مصدر الانفجار الرهيب "جسم مجهول في منطقة متنزه ملّت".