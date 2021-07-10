Masrawy logo white

سيدني تستعد لإغلاق أطول فيما تزيد إصابات كورونا

12:58 م السبت 10 يوليه 2021
سيدني تستعد لإغلاق أطول فيما تزيد إصابات كورونا

فيروس كورونا

سيدني- (د ب أ):

يستعد سكان سيدني لإغلاق أطول وأكثر صرامة بعدما سجلت أكبر مدينة بأستراليا 50 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت.

وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء ولاية ساوث ويلز في مؤتمر صحفي: "سوف تسوء الأوضاع قبل أن تتحسن"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "إذا لم نخفض مستوى الأشخاص المصابين في سيدني، فلن نستطيع تغير الوضع للأحسن بسرعة قدر المستطاع أو بسرعة مثلما يجب علينا".

ومن بين الإصابات الجديدة، أصيب 26 شخصا بالفيروس بينما كانوا في سيدني. ووصلت إجمالي الإصابات الجديدة بسلالة دلتا الآن 489 وحذرت بيريجيكليان من أنه في حال لم يتم السيطرة سريعا على الوضع، فسوف يستمر إغلاق سيدني لما بعد 16 يوليو.

وفرضت الحكومة أمس الجمعة إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة من بينها السماح لشخص واحد فقط من كل أسرة التسوق لشراء الطعام أو غيرها من السلع الأساسية مرة في اليوم.

وفي حين أن القيود الصارمة عند الحدود ساعدت أستراليا في الحيلولة دون موجات من الوفيات والمرض التي اجتاحت الولايات المتحدة وأوروبا، فأن بطء عملية التطعيم تركها غير محصنة على نحو كبير من الفيروس. ولم يتلق سوى 26 % من السكان الجرعة الأولى من اللقاح، مقارنة بـ68 % في المملكة المتحدة، بحسب خدمة بلومبرج لرصد معدلات التلقيح "فاكسين تراكر".

فيروس كورونا إصابات كورونا سيدني الولايات المتحدة

الخبر التالى:

وساطات" لإيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية في العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم عن تداول امتحان العربي: طالب واحد تم القبض عليه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا