اليابان: إجلاء 120 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة

طوكيو- (أ ش أ):

أصدرت السلطات اليابانية، اليوم السبت، أوامر بإجلاء أكثر من 120 ألف ساكن في بعض المقاطعات الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة، بعد أيام فقط من اجتياح انهيارات أرضية مدينة أتامي الساحلية في مقاطعة شيزوكا.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت أعلى مستويات التحذير بشأن هطول الأمطار في ثلاث مقاطعات، مما دفع بعض الحكومات المحلية إلى إصدار أوامر للسكان بالإخلاء.

وقبل أسبوع، هطلت أمطار غزيرة على منتجع أتامي، وتسببت في انهيارات أرضية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وفقدان 20 آخرين.​