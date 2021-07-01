تركيا تبدأ في العودة للحياة الطبيعية مع رفع "قيود كورونا"

أنقرة- (د ب أ):

بدأت الحياة في تركيا، الخميس، العودة إلى طبيعتها مع إلغاء القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لتعميم لوزارة الداخلية، فإن جميع أماكن العمل ودور السينما ستستأنف نشاطها. كما سيتم رفع الحظر المفروض على تناول الطعام داخل المطاعم.

وسيتم رفع القيود والتدابير المفروضة على مرافق الإقامة (مثل الفنادق والأماكن المخصصة للسكن الجماعي) شريطة الالتزام بقواعد النظافة والكمامة والتباعد.

كما انتهت اعتبارا من فجر اليوم جميع قيود حظر التجول والسفر بين المدن التركية.