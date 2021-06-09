جيل بايدن: دعم أفراد الجيش على رأس أولوياتي

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قالت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، إن دعم أفراد الجيش الأمريكي هو أحد أهم أولوياتها، مضيفة أنها، والرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبران أفراد الجيش أبطالًا.

وأعربت جيل بايدن - في كلمة أمام أفراد سلاح الجو الأمريكي المتمركزين في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء - عن فخرها كونها بينهم، واصفة إياهم بسفراء الولايات المتحدة إلى العالم.

وأكدت بايدن، أن مبادرة البيت الأبيض لدعم عائلات أفراد الجيش الأمريكي تستهدف توفير الرعاية لعائلات وأطفال أفراده.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته، وصلا إلى المملكة المتحدة، في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.