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جيل بايدن: دعم أفراد الجيش على رأس أولوياتي

11:15 م الأربعاء 09 يونيو 2021
جيل بايدن: دعم أفراد الجيش على رأس أولوياتي

جو بايدن

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قالت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، إن دعم أفراد الجيش الأمريكي هو أحد أهم أولوياتها، مضيفة أنها، والرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبران أفراد الجيش أبطالًا.

وأعربت جيل بايدن - في كلمة أمام أفراد سلاح الجو الأمريكي المتمركزين في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء - عن فخرها كونها بينهم، واصفة إياهم بسفراء الولايات المتحدة إلى العالم.

وأكدت بايدن، أن مبادرة البيت الأبيض لدعم عائلات أفراد الجيش الأمريكي تستهدف توفير الرعاية لعائلات وأطفال أفراده.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته، وصلا إلى المملكة المتحدة، في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن الجيش الأمريكي البيت الأبيض سلاح الجو الأمريكي

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