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مجلس الوزراء السعودي يبحث تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

12:20 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
مجلس الوزراء السعودي يبحث تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

مجلس الوزراء السعودي

السعودية - (أ ش أ)

بحث مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وما توليه المملكة من جهود متواصلة، وتبذله من مساعٍ للإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات في المنطقة والعالم، وكذلك مشاركاتها في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية خلال الأيام الماضية لتعزيز آفاق التعاون الدولي في مختلف المجالات.

واستعرض المجلس وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم؛ لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، ولتعميق ما يربطهما من قواسم مشتركة.

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Asha
مجلس الوزراء السعودي السعودية التعاون الدولي

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