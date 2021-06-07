Masrawy logo white

الاتحاد الأوروبي يتهم بوتين بالقيام بأنشطة استفزازية ضد التكتل

08:08 م الإثنين 07 يونيو 2021
الاتحاد الأوروبي يتهم بوتين بالقيام بأنشطة استفزازية ضد التكتل

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

بروكسل ' (د ب أ)

اتهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل موسكو بارتكاب "أنشطة غير قانونية واستفزازية وتخريبية ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وآخرين" في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي أوجز رسالة ميشيل إلى بوتين أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا متدنية .هذا الوضع أو استمرار تدهوره ليس في مصلحة أي من الطرفين".

وتوترت العلاقات بين موسكو وبروكسل منذ فترة طويلة.وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بعد سجن المنشق الروسي أليكسي نافالني وضم شبه جزيرة القرم في أوكرانيا. وردت موسكو بإجراءات مضادة.

وفقًا للبيان ، أثار ميشيل قضية أوكرانيا وكذلك قضية بيلاروس ، الحليف الوثيق لموسكو وأيضا موضوع عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

وكرر ميشيل "تقييم الاتحاد الأوروبي لإجبارالسلطات البيلاروسية طائرة تابعة لشركة ريان إير على الهبوط في أراضيها" ، بحسب البيان الصحفي ، في إشارة إلى حادثة الشهر الماضي التي أدت إلى فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الرحلات الجوية لشركات الطيران البيلاروسية.

وقال ميشيل إنه يتعين على بيلاروس الإفراج عن السجناء السياسيين ووقف القمع الداخلي ، مكررا تصريحات الاتحاد الأوروبي السابقة.
وذكر أنه "يمكن لروسيا أن تلعب دورا هاما في دعم تسوية سلمية للأزمة".

يقوم زعماء الاتحاد الأوروبي بعملية مراجعة لسياستهم المشتركة تجاه روسيا ، حيث من المقرر أن تعقد القمة التالية في وقت لاحق من هذا الشهر.

شارل ميشيل المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي فلاديمير بوتين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

267972

إجمالي الإصابات

15352

إجمالي الوفيات

196604

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم: سنمنح طلاب التابلت وقتًا إضافيًا في الامتحانات يختلف من مادة لأخرى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا