الاتحاد الأوروبي يتهم بوتين بالقيام بأنشطة استفزازية ضد التكتل

بروكسل ' (د ب أ)

اتهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل موسكو بارتكاب "أنشطة غير قانونية واستفزازية وتخريبية ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وآخرين" في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي أوجز رسالة ميشيل إلى بوتين أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا متدنية .هذا الوضع أو استمرار تدهوره ليس في مصلحة أي من الطرفين".

وتوترت العلاقات بين موسكو وبروكسل منذ فترة طويلة.وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بعد سجن المنشق الروسي أليكسي نافالني وضم شبه جزيرة القرم في أوكرانيا. وردت موسكو بإجراءات مضادة.

وفقًا للبيان ، أثار ميشيل قضية أوكرانيا وكذلك قضية بيلاروس ، الحليف الوثيق لموسكو وأيضا موضوع عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

وكرر ميشيل "تقييم الاتحاد الأوروبي لإجبارالسلطات البيلاروسية طائرة تابعة لشركة ريان إير على الهبوط في أراضيها" ، بحسب البيان الصحفي ، في إشارة إلى حادثة الشهر الماضي التي أدت إلى فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الرحلات الجوية لشركات الطيران البيلاروسية.

وقال ميشيل إنه يتعين على بيلاروس الإفراج عن السجناء السياسيين ووقف القمع الداخلي ، مكررا تصريحات الاتحاد الأوروبي السابقة.

وذكر أنه "يمكن لروسيا أن تلعب دورا هاما في دعم تسوية سلمية للأزمة".

يقوم زعماء الاتحاد الأوروبي بعملية مراجعة لسياستهم المشتركة تجاه روسيا ، حيث من المقرر أن تعقد القمة التالية في وقت لاحق من هذا الشهر.