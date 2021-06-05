مقتل 11 مدنيًا على الأقل جراء انفجار في شمال غرب أفغانستان

كابول - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 11 مدنيًا، بينهم أطفال، حتفهم جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم بادغيس شمال غربى أفغانستان، حسبما أفاد مسؤول أفغانى اليوم السبت.

وقال حاكم الإقليم حسام الدين شمس إن سيارة ركاب اصطدمت بالقنبلة في مقاطعة اب كماري بالإقليم.

وأضاف الحاكم أن السيارة انزلقت بعد ذلك إلى أحد الأودية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المسؤول ألقى باللوم على جماعة طالبان المتشددة.

يشار إلى أن القنابل التي تزرع على جانب الطريق هي السلاح المفضل لدى حركة طالبان لاستهداف قوافل قوات الأمن الأفغانية، لكنها عادة ما تنتهي بالتسبب في خسائر في الأرواح بين المدنيين.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإنه على الرغم من محادثات السلام المتقطعة بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان، فقد ارتفع عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام.

وسجلت الأمم المتحدة مقتل 573 مدنيًا وإصابة 1210 آخرين، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.