ألمانيا تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد



برلين-(د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 3 آلاف و165 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 7 آلاف و380 إصابة.

وسجل المعهد 86 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 192 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة 7ر29 إصابة (1ر34 أمس الخميس). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و695 ألفا و633 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 89 ألفا و26 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و527 ألف شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 87ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 87 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.