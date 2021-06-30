السودان: تمديد قرار منع دخول القادمين من الهند 14 يومًا
السودان - (أ ش أ)
قررت سلطة الطيران المدني السودانية، بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، تمديد قرار منع دخول جميع الركاب القادمين من دولة الهند مباشرة والقادمين منها عبر دول أخرى، خلال ١٤ يوما.
وأوضحت سلطة الطيران المدني السودانية، أن قرار التمديد يسري حتى يوم ١٤ يوليو المقبل.
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