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السودان: تمديد قرار منع دخول القادمين من الهند 14 يومًا

09:12 م الأربعاء 30 يونيو 2021
السودان: تمديد قرار منع دخول القادمين من الهند 14 يومًا

السودان

السودان - (أ ش أ)

قررت سلطة الطيران المدني السودانية، بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، تمديد قرار منع دخول جميع الركاب القادمين من دولة الهند مباشرة والقادمين منها عبر دول أخرى، خلال ١٤ يوما.

وأوضحت سلطة الطيران المدني السودانية، أن قرار التمديد يسري حتى يوم ١٤ يوليو المقبل.

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السودان الهند الطيران المدني السوداني فيروس كورونا

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