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بوتين يشكك في إمكانية عقد قمة مع نظيره الأوكراني

06:02 م الأربعاء 30 يونيو 2021
بوتين يشكك في إمكانية عقد قمة مع نظيره الأوكراني

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه بشأن إمكانية عقد قمة مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إلا أنه لم يستبعد عقد القمة خلال تصريحات اليوم الأربعاء.

وقال بوتين في جلسة سؤال وجواب في موسكو بثها مباشرة التلفزيون الرسمي "إن زيلينسكي وضع أوكرانيا تحت إدارة أجنبية".

وتابع بوتين " يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة للحياة اليومية في أوكرانيا ليس في كييف، ولكن في واشنطن، وإلى حد ما في برلين وباريس".

ومن بين نقاط الخلاف الكبيرة بين روسيا وأوكرانيا هي النزاع في شرق أوكرانيا، وهو ما عرض زيلينسكي مناقشته في قمة.

وقال بوتين إن الشعب الأوكراني لم يكن معاديا لروسيا، "إلا أن القيادة الأوكرانية، القيادة الحديثة لأوكرانيا الحديثة من الواضح أنها عدائية تجاهنا".

وأضاف بوتين أن أوكرانيا تقمع المعارضة وانتقد بشكل خاص تحرك كييف ضده حليفه فيكتور ميدفيدشوك، الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطه في تهمة الخيانة العظمى.

فلاديمير بوتين فلوديمير زيلينسكي موسكو

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