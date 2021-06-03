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رئيس وزراء فرنسا يؤكد اهتمام بلاده بمستقبل التنمية في تونس

06:40 م الخميس 03 يونيو 2021
رئيس وزراء فرنسا يؤكد اهتمام بلاده بمستقبل التنمية في تونس

جان كاستكس

تونس - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزارء الفرنسي جون كاستكس اهتمام بلاده بمستقبل التنمية في تونس، معربا عن دعم فرنسا للإصلاحات التي تنكب عليها السلطات التونسية بالشراكة مع المنظمات الوطنية.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية صدر اليوم الخميس أن كاستكس أعلن، إثر انتهاء أعمال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون، عن

تبني خارطة طريق للتعاون المشترك تشمل محاور أساسية (هيكلة الشراكات والبرامج الطموحة، تدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وتجسيدها خاصة في مجالات التنمية وإعادة إنعاش الاقتصاد، تدعيم الاستثمارات لخلق فرص عمل مستقبلية).

وأشار البيان إلى أن كاستكس أكد ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي بين الشركات التونسية والفرنسية.. ولفت إلى ضرورة العمل على برنامج الجامعة الفرنسية التونسية لأفريقيا والمتوسط والتي ستجعل من تونس قطبا دوليا في مجال التعليم العالي.

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون الأمني المشترك لمواجهة أفة الإرهاب، فضلا عن ضرورة توفير 3 وحدات لإنتاج الأكسجين للمستشفيات التونسية، وتوفير مستلزمات طبية وكمامات وأجهزة تنفس اصطناعي بقيمة 3 ملايين يورو.

ووعد كاستكس بدعم فرنسا لتونس في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واختصار الآجال وذلك في إطار مبادرة كوفاكس.

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جون كاستكس رئيس الوزارء الفرنسي تونس فرنسا

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