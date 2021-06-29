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أمريكا تحذر طالبان من ضربات جوية في حال لم توقف زحفها في أفغانستان

10:22 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
أمريكا تحذر طالبان من ضربات جوية في حال لم توقف زحفها في أفغانستان

مسلحي حركة طالبان

وكالات

لم يستبعد القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان شن ضربات جوية ضد طالبان إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف، فيما تكمل القوات الأمريكية انسحابها، حسبما ذكرت "دويتشه فيليه" الألمانية.

تصاعدت حدة القتال في أفغانستان منذ أوائل مايو عندما بدأ الجيش الأمريكي المرحلة النهائية لسحب قواته، وأعلنت طالبان أنها استولت مؤخرا على أكثر من 100 من أكثر من 400 مقاطعة في البلاد.

وقال الجنرال سكوت ميلر للصحفيين في كابول، الثلاثاء: "ما أحب أن أراه ليس الضربات الجوية، لكن حتى لا تحصل ضربات جوية، عليكم أن توقفوا كل أشكال العنف". وأضاف "إن أفضل طريقة لوقف ذلك، وقد أبلغت طالبان بذلك بالفعل، هو وقف العمليات الهجومية والضربات الجوية"، مصرًا على أن الجيش الأمريكي ما زالت لديه القوة النارية لشن ضربات جوية ضد المسلحين حتى وهو يواصل الانسحاب.

ومن المتوقع خروج القوات الأمريكية المتبقية بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أمريكية.

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