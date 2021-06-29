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بسبب كورونا.. رئيس جنوب أفريقيا يعتزم إقالة وزير الصحة

10:14 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
بسبب كورونا.. رئيس جنوب أفريقيا يعتزم إقالة وزير الصحة

سيريل رامافوزا

جوهانسبرج - (د ب أ):

توقع تقرير إخباري بقوة أن يقيل رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وزير الصحة، زويلي مخيزي، من منصبه, وذلك عندما يتلقى الرئيس تقريرا بشأن ما تردد حول تورط مخيزي في فضيحة فساد تتعلق بوباء كورونا هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة "بزينس داي" في تقرير، دون الإفصاح عن مصدرها، أن قرار رامافوزا بإقالة مخيزي يأتي بسبب منح الوزير عقدا بقيمة 150 مليون راند (5ر10 مليون دولار) لشركاء على نحو يخالف الإجراءات المعمول بها.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، لايتوقع مخيزي أن تأتي نتيجة التحقيق الذي تجريه "وحدة التحقيق الخاصة" في صالحه، ويستعد للطعن على القرار قانونيا.

سيريل رامافوزا فيروس كورونا جنوب أفريقيا كوفيد19

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