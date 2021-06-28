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إيران: واشنطن تواصل الطريق الخاطئ واختلاق الأزمات

07:01 م الإثنين 28 يونيو 2021
إيران: واشنطن تواصل الطريق الخاطئ واختلاق الأزمات

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده

طهران - (د ب أ)

قالت إيران اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تواصل الطريق الخاطئ واختلاق الأزمات، وذلك تعليقا على الاستهداف الأمريكي لمواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده القول إن الولايات المتحدة "تواصل طريقها الخاطئ في المنطقة.. وسلوكياتها الإقليمية هي استمرار لسياسة وتراث أمريكا الفاشل في المنطقة".

ودعا خطيب واشنطن إلى "إصلاح طريقها، بدلا من اختلاق الأزمات والمشاكل لشعوب المنطقة . لتقوم الشعوب بتقرير مصيرها بدون تدخلاتهم".

وكانت طائرات أمريكية استهدفت فجر اليوم مقارًا للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، ما أدى إلى مقتل عدد من قواته.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الغارات الجوية الأمريكية على الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية تظهر أن إدارة بايدن لن تتردد في حماية مصالحها في المنطقة حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

جاء ذلك بعد أن أثار هذا التحرك غموضا جديدا حول الجهد الدبلوماسي المبذول الآن تجاه البرنامج النووي الإيراني.

وقال بلينكن اليوم الاثنين إن الغارات على المنشآت العملياتية ومستودعات الأسلحة جاءت ردا على الهجمات على مصالح الولايات المتحدة ، وأنها كانت "عملا ضروريا وملائما ومدروسا " يستهدف الحد من خطر التصعيد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمس أوامر بشن ضربات جوية على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسورية.

وقال جون كيربي السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن الميليشيات المدعومة من إيران استخدمت المنشآت المستهدفة في شن هجمات باستخدام طائرات بدون طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

سعيد خطيب زاده طهران إيران أمريكا

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