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وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره التونسي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش

02:20 م الإثنين 28 يونيو 2021
وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره التونسي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة- (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات اليوم الاثنين مع نظيره التونسي ⁧‫عثمان الجريدى وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد بروما.

وتناول الجانبان القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي.

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سامح شكري وزارة الخارجية ?عثمان الجريدى تنظيم داعش

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