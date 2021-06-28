وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره التونسي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش
القاهرة- (أ ش أ):
عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات اليوم الاثنين مع نظيره التونسي عثمان الجريدى وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد بروما.
وتناول الجانبان القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي.
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