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التحرش: الكنيسة الكاثوليكية في بولندا تلقت أكثر من 360 تقريرا عن اعتداءات جنسية على الأطفال

02:09 م الإثنين 28 يونيو 2021
التحرش: الكنيسة الكاثوليكية في بولندا تلقت أكثر من 360 تقريرا عن اعتداءات جنسية على الأطفال

الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في بولندا

وارسو- (بي بي سي):

قالت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في بولندا إنها تلقت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 360 تقريرا عن حالات اعتداءات جنسية على أطفال ارتكبها رجال دين تابعين لها.

وأشارت الكنيسة إلى أنه تم تقصي أكثر من 140 حالة والتأكد من صحتها حتى الآن.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي تنشر فيها الكنيسة الكاثوليكية التي تحظى بنفوذ سياسي ومكانة اجتماعية خاصة في بولندا، بيانات حول هذا الموضوع.

وقبل عامين، قال أساقفة بولنديون إن أكثر من 600 طفل تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل ما يقرب من 400 كاهن مسيحي منذ عام 1990.

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