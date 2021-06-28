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شكري ووزير خارجية النيجر يناقشان الملف الثنائي والقضايا الإقليمية المختلفة

12:27 م الإثنين 28 يونيو 2021
شكري ووزير خارجية النيجر يناقشان الملف الثنائي والقضايا الإقليمية المختلفة

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة- (أ ش أ):

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو، الملف الثنائي والقضايا الإقليمية المختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن اللقاء يأتي في مستهل زيارة الوزير شكري إلى روما، وقبيل بدء الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري وزير الخارجية أحمد حافظ تويتر داعش

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