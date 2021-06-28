شكري ووزير خارجية النيجر يناقشان الملف الثنائي والقضايا الإقليمية المختلفة

القاهرة- (أ ش أ):

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو، الملف الثنائي والقضايا الإقليمية المختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن اللقاء يأتي في مستهل زيارة الوزير شكري إلى روما، وقبيل بدء الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.