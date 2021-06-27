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صحيفة يابانية: سيدة أمريكا الأولى تحضر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

02:36 م الأحد 27 يونيو 2021
صحيفة يابانية: سيدة أمريكا الأولى تحضر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

جيل بايدن

طوكيو- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية، أن الولايات المتحدة واليابان تقومان بالترتيبات اللازمة لحضور سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، غير أنه من غير المرجح أن يصاحبها الرئيس الامريكي جو باين في هذه الزيارة.

وقالت الصحيفة، دون الإفصاح عن المصادر التي استقت منها هذه الانباء، إن الحكومتين تدرسان حضور قرينة الرئيس الأمريكي لحفل الافتتاح المقرر إقامته يوم 23 يوليو المُقبل وعقدها اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.

وتعتبر اليابان أكبر حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، وقد أعرب بايدن عن دعمه لإصرار سوجا على إقامة أولمبياد طوكيو وسط ظروف جائحة كورونا.

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جيل بايدن أمريكا طوكيو أولمبياد طوكيو جو باين

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