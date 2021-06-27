الهند تسجل 50 ألفا و40 حالة إصابة جديدة بكورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند ، 50 ألفا و40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و233 ألفا و183 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1258 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 395 ألفا و751 حالة.

وأفادت الوزارة بأن 57 ألفا و944 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 مليونا و251 ألفا و29 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 586 ألفا و403 حالات.