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استمرار البحث عن ناجين بعد انهيار مجمع سكني بولاية فلوريدا الأمريكية

03:13 ص الأحد 27 يونيو 2021
استمرار البحث عن ناجين بعد انهيار مجمع سكني بولاية فلوريدا الأمريكية

سيرفسايد (فلوريدا) 27- (د ب أ/ ت ك أ):

انتشلت فرق الإنقاذ العاملة في رفع أنقاض مجمع "تشامبلين تاورز ساوث" السكني في منطقة سيرفسايد، بمقاطعة ميامي ديدا بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي انهار أجزاء منه الأسبوع الماضي، خمس جثث حتى الأن، في الوقت الذي دخلت فيه عملية البحث والإنقاذ يومها الثالث.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد " أن الأمال تبددت في العثور على أي شخص على قيد الحياة بين الحطام.

واستمرت أيضا في نفس الوقت عمليات إخلاء مبنيين آخرين، برجي تشامبلين نورث و إيست -حيث أن نورث بني في نفس الفترة ويشبه البرج المنهار في التصميم، والذي تم التحذير من وجود دلائل على "أضرار هيكلية كبيرة" بالمبنى منذ ثلاثة أعوام.

وقالت دانييلا ليفين كافا، عمدة مقاطعة ميامي ديد، إنه تم العثور على 130 شخصًا فيما لا يزال 156 في عداد المفقودين.

ولاية فلوريدا الأمريكية فلوريدا انهيار مجمع سكني الولايات المتحدة

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