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الشرطة الألمانية تكشف هوية منفذ عملية الطعن في فورتسبورغ

08:59 م الجمعة 25 يونيو 2021
الشرطة الألمانية تكشف هوية منفذ عملية الطعن في فورتسبورغ

الشرطة الألمانية

وكالات:

أعلنت الشرطة الألمانية، أن منفذ الهجوم في مدينة فورتسبورغ صومالي الجنسية يبلغ 24 عاما، وذلك بحسب ما ذكرته فرانس برس.

وألقت قوات الأمن الألمانية، القبض على منفذ عملية طعن، في ولاية بافاريا، قتل نحو ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين.

ولم تكشف الشرطة الألمانية بعد عن نوايا منفذ عملية الطعن، إلا أنها قالت إنه كان بمفرده.

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة أن عدة أشخاص قتلوا في هجوم بسكين في وسط مدينة فورتسبورج بجنوبى ألمانيا.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر" مقاطع فيديو لمنفذ عملية الطعن.

الشرطة الألمانية ألمانيا فورتسبورغ مدينة فورتسبورغ طعن

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