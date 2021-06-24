بوتين مهنئا باشينيان بفوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في أرمينيا: حريصون على تعزيز علاقاتنا التحالفية

موسكو – (أ ش أ):

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بفوز حزبه "العقد المدني" في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في بلده .

وأكد الكرملين - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن بوتين أعرب لباشينيان، في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم عن تمنياته بالنجاح في تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات التحالفية بين روسيا وأرمينيا.

ولفت الكرملين إلى أن بوتين وباشينيان بحثا ملف إقليم قره باغ، مشددين على أهمية التطبيق التدريجي للاتفاقيتين الثلاثيتين المبرمتين في التاسع من نوفمبر و11 يناير الماضيين بينهما ورئيس أذربيجان إلهام علييف.

وتعهد الجانب الروسي بمواصلة جهود الوساطة الرامية إلى ضمان الاستقرار في المنطقة.