Masrawy logo white

بوتين مهنئا باشينيان بفوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في أرمينيا: حريصون على تعزيز علاقاتنا التحالفية

07:59 م الخميس 24 يونيو 2021
بوتين مهنئا باشينيان بفوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في أرمينيا: حريصون على تعزيز علاقاتنا التحالفية

فلاديمير بوتين

موسكو – (أ ش أ):

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بفوز حزبه "العقد المدني" في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في بلده .

وأكد الكرملين - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن بوتين أعرب لباشينيان، في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم عن تمنياته بالنجاح في تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات التحالفية بين روسيا وأرمينيا.

ولفت الكرملين إلى أن بوتين وباشينيان بحثا ملف إقليم قره باغ، مشددين على أهمية التطبيق التدريجي للاتفاقيتين الثلاثيتين المبرمتين في التاسع من نوفمبر و11 يناير الماضيين بينهما ورئيس أذربيجان إلهام علييف.

وتعهد الجانب الروسي بمواصلة جهود الوساطة الرامية إلى ضمان الاستقرار في المنطقة.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين موسكو روسيا الانتخابات البرلمانية في أرمينيا أرمينيا

الخبر التالى:

نائب بالبرلمان الأفغاني: الأوضاع الأمنية في البلاد بعد الانسحاب الأمريكي ستتدهور

كورونا.. لحظة بلحظة

466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قطع مياه الشرب عن 16 منطقة في الجيزة لمدة 10 ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا