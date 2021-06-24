الصليب الأحمر الدولي: إخلاء مصابين جراء غارة للجيش الإثيوبي على تيجراي

نيروبي- (د ب أ):

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، اليوم الخميس ، إنها رافقت إخلاء طبيا لبعض المصابين بجروح خطيرة، في أعقاب غارة جوية شنها الجيش الإثيوبي على منطقة تيجراي المحاصرة.

وبحسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في تيجراي ، فقد تم إسقاط برميلين متفجرين من طائرة مروحية على سوق مزدحم في قرية توجوجا بعد ظهر أول أمس الثلاثاء.

وأكد الجيش الإثيوبي الغارة الجوية على فيسبوك اليوم الخميس ، لكنه دافع عن نفسه ضد اتهامات بمهاجمة المدنيين.

وقد أدان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الهجوم.

ومن الصعب التحقق المستقل من مثل هذه الادعاءات في تيجراي بسبب محدودية وصول الصحفيين ووكالات المعونة الدولية إلى المنطقة.

وعدد القتلى والجرحى غير واضح. وتردد تقارير مفادها أن قوات الأمن الإثيوبية أغلقت القرية ، بما في ذلك أمام العاملين الطبيين ، لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الغارة الجوية ، بحسب مصادر في تيجراي.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أول إجلاء طبي للجرحى من القرية إلى مستشفى آيدر في ميكيلي جرى أمس الأربعاء.

ونقلت تسع سيارات إسعاف أخرى الجرحى اليوم الخميس إلى المستشفى.

وفي شهر نوفمبر الماضي ، شنت الحكومة في أديس أبابا هجوما عسكريا على جبهة تحرير تيجراي الشعبية ، التي كانت حتى ذلك الحين في السلطة في منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا.

وجاء الهجوم بعد سنوات من التوتر بين الجبهة والحكومة المركزية.