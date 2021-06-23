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وكالة أوروبية: سلالة دلتا ستكون الأكثر انتشارًا في أوروبا

05:22 م الأربعاء 23 يونيو 2021
وكالة أوروبية: سلالة دلتا ستكون الأكثر انتشارًا في أوروبا

السلطات الصحية في احدى الدول الأوروبية

بروكسل - (د ب أ)

قالت وكالة مراقبة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، ستنتشر بصورة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا خلال الصيف.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن متغير دلتا (بي.1.617.2) أكثر قابلية للانتقال بنسبة 40 إلى 60% من متغير ألفا (بي.1.1.7) الذي تم رصده لأول مرة في إنجلترا.

وتتوقع الوكالة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها أن تمثل سلالة دلتا 70% من جميع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به مثل النرويج وأيسلندا وليختنشتاين عند مطلع شهر أغسطس.

وبحلول نهاية أغسطس، من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90%.

وقالت أندريا آمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، "من المحتمل للغاية أن تنتشر سلالة دلتا على نطاق واسع خلال فصل الصيف، لا سيما بين الأفراد الأصغر سنا الذين لا يشملهم التطعيم".

وقالت في بيان "قد يتسبب ذلك في خطر إصابة الأفراد الأكثر ضعفا بالعدوى والتعرض لأعراض شديدة والوفاة إذا لم يتم تطعيمهم بشكل كامل".

الاتحاد الأوروبي وكالة مراقبة الأمراض سلالة دلتا فيروس كورونا الهند

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