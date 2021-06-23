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الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى موسكو

02:35 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى موسكو

وزير الدفاع الروسي سيرخي شويجو

موسكو - أ ش أ

استدعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى موسكو على خلفية انتهاك مدمرة بريطانية للمياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود.

وكانت الوزارة قد أعلنت منع أسطول البحر الأسود الروسي، مدمرة بريطانية من انتهاك الحدود البحرية للدولة الروسية، حيث أن الجانب الروسي اضطر لإطلاق طلقات تحذيرية لإبعاد المدمرة البريطانية.

وأشارت إلى أن المدمرة (ديفيندر) العاملة بالجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود عبرت حدود الدولة الروسية ودخلت المياه الإقليمية بالقرب من (رأس فيولنت) لمسافة 3 كيلومترات، والمدمرة سبق وتم تحذيرها من استخدام الأسلحة في حالة انتهاك حدود الدولة ولكنها لم تتفاعل مع التحذير.

من جهته، وصف عضو اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) سيرجي تسيكوف، دخول السفينة الحربية البريطانية إلى المياه الإقليمية الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

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الدفاع الروسية السفارة البريطانية استدعاء الملحق العسكري موسكو

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