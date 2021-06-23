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دفاع الرئيس الفرنسي الأسبق يطالب ببرائته من قضية تكاليف حملته الانتخابية

12:46 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
دفاع الرئيس الفرنسي الأسبق يطالب ببرائته من قضية تكاليف حملته الانتخابية

نيكولا ساركوزي

باريس -(د ب أ)

طالب الدفاع عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتبرئته بشأن التضخم المزعوم لنفقات الحملة الانتخابية، وذلك مع انتهاء جلسات محاكمته اليوم الثلاثاء.

وقال المحامي جيش لو فور أن ساركوزي، الذي يبلغ من العمر 66 عاما، "لم يرتكب أي جريمة"، مضيفا "لم يوقع على يوقع على فاتورة"،وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

واستغرقت الجلسات عدة أسابيع. ولم يمثل ساركوزي أمام المحكمة في الجلسة النهائية. ومن المقرر إعلان الحكم في 30 سبتمبر المقبل.

وكان الادعاء قد طالب الأسبوع الماضي بسجن ساركوزي لمدة عام، سيجري وقف تنفيذ ستة أشهر منها.

بالإضافة إلى ذلك، سيدفع الرئيس الأسبق غرامة قدرها 3750 يورو (4463 دولارا).

كان ساركوزي قد نفى الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة. وقال إنهم لم يرتكبوا مخالفات في الحملة الانتخابية لعام 2012.

يشار إلى أنه صدر حكم على ساركوزي بالسجن لثلاث سنوات، في قضية أخرى،من بينها عامان مع ايقاف التنفيذ، بتهمة الرشوة والتأثير غير المبرر. وأعلن في ذلك الوقت أنه سيستأنف الحكم.

نيكولا ساركوزي نفقات الحملة الانتخابية تهمة الرشوة

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