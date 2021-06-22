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محكمة "إيكواس" تمنع نيجيريا من مقاضاة مستخدمي "تويتر" بعد حظر الموقع

09:33 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
محكمة "إيكواس" تمنع نيجيريا من مقاضاة مستخدمي "تويتر" بعد حظر الموقع

تويتر

لاجوس - (د ب أ)

منعت محكمة تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" السلطات النيجيرية من مقاضاة الأشخاص الذين استخدموا موقع تويتر بعد الحظر الذي فرضته الحكومة، في انتظار جلسة استماع الشهر المقبل بشأن قضية تتحدى تعليق الدولة لشبكة التواصل الاجتماعي.

ونص الحكم الذي أصدرته محكمة دول التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن لحكومة الرئيس محمدو بوهاري فرض عقوبات أو القيام "بأي شيء لمضايقة أو ترهيب أو اعتقال أو مقاضاة" مستخدمي تويتر، وفقا لمشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة. وقد رفعت المنظمة غير الحكومية قضية ضد تعليق استخدام تويتر وتجريم مستخدميه في نيجيريا، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 6 يوليو المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وحظرت نيجيريا موقع تويتر في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن حذف تغريدة للرئيس هدد فيها بمعاقبة جماعة انفصالية يحملها المسؤولية عن الهجمات على المباني الحكومية. وقالت الحكومة إنها ستقاضي المواطنين الذين يستخمون موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

تويتر نيجيريا حظر موقع تويتر محكمة إيكواس

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