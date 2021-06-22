التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت تجاه السعودية

السعودية - (أ ش أ)

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، تمكن الدفاعات الجوية لقوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باليمن تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، إن المليشيا الحوثية مستمرة في محاولات استهداف الأعيان المدنية، مؤكدا أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد وشيك .