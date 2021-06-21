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انتخابات في إثيوبيا وسط مخاوف من مجاعة وصراعات عرقية

10:35 ص الإثنين 21 يونيو 2021
انتخابات في إثيوبيا وسط مخاوف من مجاعة وصراعات عرقية

إثيوبيا

أديس أبابا- (بي بي سي):

يتوافد الناخبون في إثيوبيا على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية تحظى بأهمية كبيرة، إذ تأتي وسط توترات عرقية متفاقمة ومخاوف من مجاعة في شمالي البلد.

وكان يفترض إجراء الانتخابات في أغسطس الماضي، ولكنها أرجئت وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا.

وتمثل الانتخابات اختبارا مهما لشعبية رئيس الوزراء آبي أحمد الذي صعد إلى سدة الحكم في عام 2018.

ولا تشهد حوالي 20 في المئة من الدوائر الانتخابية عملية تصويت، بسبب مخاوف أمنية وتحذيرات من وجود مخالفات. ومن بين هذه المناطق إقليم تيجراي الذي شهد حربا أهلية خلفت أزمة إنسانية كبيرة.

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إثيوبيا انتخابات إثيوبيا آبي أحمد إقليم تيجراي حرب أهلية

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